Tras cumplir una condena por dejar ciega a su exmujer, salió de la cárcel y apuñaló a su nueva pareja

Un hombre que cumplió una pena de 8 años en la cárcel por dejar ciega a su expareja a fuerza de golpes, salió y apuñaló a su nueva novia.

Se trata de Carlos Ariel Goncharuk, quien en el 2011 atacó a golpes a su ex mujer, Susana Gómez, quien había denunciado en 13 oportunidades la violencia que sufría.

A Goncharuk se le colocó una tobillera electrónica y se le impuso una restricción de un radio de 100 kilómetros para que no se acerque al domicilio donde vive Gómez, junto a los hijos de ambos.

El hombre atacó ahora a su actual pareja, con la que vivía en la localidad de Merlo, y fue detenido por efectivos de la comisaría 3era de Merlo.

Goncharuk quedó imputado por la Fiscalía 11 de Morón de los delitos de amenaza agravada en contexto de violencia de género con uso de arma blanca y resistencia a la autoridad agravada en el mismo contexto.

“Goncharuk nuevamente acaba de agredir a su pareja a cuchillazos. ¿Qué más evidencia tengo que seguir mostrando? Decían que estaba loca, que inventaba y doy gracias al Refugio Casa María Pueblo porque me creyeron, me ayudaron a contar, y en todo este tiempo me siguen acompañando. Está más que claro que esta persona está mal, necesita asistencia, como siempre hemos pedido”, reclamó hoy la exmujer.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año

Fuente: Télam

