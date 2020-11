Donald Trump, sobre las elecciones en Estados Unidos: “¡Detengan el conteo!”

Según The Associated Press, Joe Biden le está ganando las elecciones a Trump por 264 a 214. Por lo tanto, El candidato opositor solo necesita seis electores más para consagrarse Presidente. Sin embargo, Donald pidió por Twitter que “paren el conteo”.

“¡DETENGAN EL CONTEO!”, escribió el líder republicano en su perfil oficial. La votación todavía no tiene resultados definitivos en estados como Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona, por lo que ningún candidato ha alcanzado oficialmente los 270 votos mínimos del colegio electoral.

“¡Cualquier voto que llegue después del día de la elección no será contado!”, aseguró Trump, pese a que varios estados (como Georgia y Pensilvania) dieron un plazo de unos días para seguir recibiendo votos por correo (siempre que hayan sido enviados antes del martes). Sin embargo, la decisión de las autoridades locales fue impugnada y llevada a la Corte Suprema, que rechazó los reclamos.

Del otro lado, Biden dijo estar “confiado de que ganará las elecciones”, pero que no será “solo su victoria” sino “la de todo el pueblo estadounidense”.

I’m confident that we will emerge victorious.

But this will not be my victory alone.

It will be a victory for the American people. pic.twitter.com/ZqJBVsQuQf

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020