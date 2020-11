Una chica recibió por primera vez su DNI a los 26 años

Olga, una madre de cuatro chicos, recibió por primera vez su DNI a los 26 años y dijo que ahora va a poder atenderse en hospitales públicos y recibir la AUH.

Sus padres fallecieron cuando ella era chica y quedó, junto a sus ocho hermanos, al cuidado de su abuela, quien tramitó el documento sólo para 6 de ellos. El 22 de octubre, en el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad, Olga recibió por primera vez su documento.

“Cuando era chica no me importó tanto pero cuando fui madre fue muy duro. Me pedían el DNI para hacerme análisis, para retirar a los chicos del colegio, ni atenderme en el hospital y nunca tuve un trabajo formal”, dijo en una entrevista con Mauro Fulco.

“Olga ahora es alguien, ahora tiene identidad. Antes para que puedan atenderse en un hospital era una lucha y nuestros hijos no podían recibir la AUH”, explicó y añadió “ser alguien es igualdad para todos”.

El gobierno nacional concretó una iniciativa que otorga derecho a la identidad a las personas que no poseen DNI. Será a partir de un certificado de preinscripción que funcionará como documento de identidad provisorio, hasta que se termine el trámite de registro.

