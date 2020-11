Femicidio, en Tucumán: otra exprofesora había denunciado a Mauricio Parada Parejas por acoso

Tras conocerse la historia del femicidio de Paola Tacacho, quien fue atacada a puñaladas por Mauricio Parada Parejas, un acosador que había sido denunciado 13 veces, apareció otra testigo para decir que a ella le hizo lo mismo tres años antes.

Se trata de Sylvina Bach, profesora de Antropología Filosófica, quien en su Facebook compartió la historia de amenazas de muerte que sufrió en 2012 por parte de Mauricio. Familiares y amigos marchan hoy para pedir justicia.

El relato completo

En el año 2011 yo enseñaba Antropología Filosófica en la Facultad de Psicología. Tenía un alumno que se sacaba 10 en todos los parciales. Cuando me tocó hablar de Nietzsche me pidió clases de consulta que me asustaron: siempre preguntas enredadas sobre la muerte y sobre Alemania, y la relación entre sus ideas filosóficas y el nazismo. Lo derivé al titular de la Cátedra. A él no quiso hacerle ninguna consulta. Antes de terminar el año yo dejé de enseñar. A finales de ese año me quedé embarazada de León.

A los pocos meses empezaron a llegarme anónimos con amenazas de muerte y otros contenidos sexuales espantosos. Yo estaba atravesando un momento personal muy difícil. Hice la denuncia sin saber quién era.

Al poco tiempo, yo llevaba tal vez ya seis meses de embarazo, el hostigador escribió en el sobre, a mano, “alemanes y nazis deben morir”. Mi apellido, por supuesto, es alemán. Reconocí la letra. Era mi alumno, quien mató ayer a otra profesora. Lo denuncié esta vez con nombre y apellido, año 2012. La Fiscalía intervino con todo lo que debía hacer. Nunca más tuve problemas.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año

