Un grupo cercano a Abigail, la menor asesinada en Tucumán, buscará al acusado de cometer el crimen

Luego del velorio de Rocío Abigail Riquel, quien fue encontrada asesinada en un descampado y con signos de abuso, un grupo de 10 hombres se reunieron a pocos metros de la casa de la víctima para planear la búsqueda del asesino.

Según le aseguraron fuentes a La Gaceta, ellos iniciarán su propia pesquisa para intentar dar con “Culón”, un joven de 25 años quien sería el principal sospechoso de haber matado a la menor de edad, en Tucumán.

“Lo buscaremos nosotros porque la Policía no lo va a hacer. Por su bien que se entregue porque si nosotros lo encontramos primero lo liquidamos”, dijo Mario, de 40 años, quien es uno de los dispuestos a iniciar a la búsqueda del acusado.

“Queremos justicia. Esto no se puede quedar así. No entiendo porqué alguien se pueden ensañar con una niña. Mi hija no le hacía mal a nadie”, dijo Sofía, la madre, en C5N.

“El cuerpo estaba semienterrado, presentaría un golpe en la cabeza, producido con algún objeto contundente, y posibles indicios de asfixia y de abuso sexual, de acuerdo a la inspección realizada en el lugar por el Cuerpo Médico Forense”, detalló el Ministerio Público Fiscal, a través de un comunicado.

