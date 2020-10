Gigi Gutierrez, la mujer que se atrevió a cambiar el paradigma en el mundo publicitario

Gigi Gutierrez es una publicista ejecutiva argentina con una gran trayectoria enfocada en creatividad sustentable, perspectiva de género y negocios de triple impacto. Además, es reconocida en el ambiente por sus éxitos publicitarios, al obtener los más reconocidos y aclamados premios de la industria como tres Effie Awards por Movistar Doubles en 2013, Movistar Comunidad en 2014 y Movistar Multiplicate.

Luego de muchos años de trabajar para empresas multinacionales, está a cargo del desarrollo de Planta, una agencia nómade digital con base en Miami con alcance internacional. Planta nació con el propósito de construir marcas y consumidores más conscientes: el eje se encuentra en la sustentabilidad, la perspectiva de género y el impacto positivo.

Gigi Gutierrez busca generar un impacto positivo en el mundo y en la industria desafiando la forma en la que se hace comunicación, impulsada por su experiencia profesional, convicción personal ambientalista, y así lo traslada a Planta, en donde se desarrolla como Executive Director. Para saber más acerca de su visión, hablamos con ella y esto fue lo que nos respondió.

¿En qué espacio de tu trabajo podés ver reflejado que tu esfuerzo (junto al de muchas mujeres) cambió la actividad en el día a día?

“Dentro de la industria publicitaria, empezar a ver spots, posteos y piezas con perspectiva de género sin estar forzadas, son la demostración que años de trabajo están dando resultado. Tuve la oportunidad de ser nuevamente del “Jurado Lápiz de Oro” durante el mes de septiembre habiendo participado en ediciones anteriores y ver en la terna final al Spot de Movistar de Ciberbullying me llenó de orgullo. Una marca donde me formé como profesional durante diez años. Votar junto a reconocidos colegas una pieza que no solamente es creativa y bien producida, sino que también da un mensaje de impacto social y con perspectiva de género es el cambio. Y que haya resultado ganadora lo confirma aún más. Nos falta mucho por recorrer, por contexto, la misma audiencia va marcando las cosas que ya son inaceptables. Ya no hay vuelta atrás”.

¿Cuáles son los ejes que faltan profundizar sobre la perspectiva de género en el mundo de la publicidad?

“Las agencias, anunciantes, medios, productoras, estudiantes deben capacitarse en género. Una vez que tienes puestos los lentes de perspectiva de género no pasas por alto mensajes, construcciones narrativas, casting. El ruido aparece y se encuentra la solución. Es la deconstrucción. Estas capacitaciones no se aplican solo en lo laboral, te lo llevas a tu casa, a la construcción de tus equipo y mismo a los valores de gestión dentro de las agencias. El que te pidan que mandes a una reunión con cliente, a la asistente de cuentas rubia y hegemónica, por su apariencia física y no porque realmente tenga que estar en esa reunión, como líder no lo permitís más, aunque la consecuencia sea que dejes de trabajar en esa agencia”.

¿Cuál es el promedio de sueldo de una mujer y de un hombre del mundo de la publicidad?

“Siempre hubo y sigue habiendo diferencias salariales por género. Desde mi posición como Executive Director, tengo la oportunidad de tener equipos en diferentes partes del mundo, que funcionan bárbaro y nos permite tener equidad entre posiciones afines a cada país. Pude armar un equipo inter países en exclusiva para Mercado Libre México en 2019 cuando ganamos la cuenta con propuestas salariales que no tenían una distinción por género. Sí en otras oportunidades, he vivido las opresiones a la hora de contratar equipo, en tener en cuenta cual era la realidad de esa persona o cuestionamientos de por que sumé al equipo a x colaborador con menos horas en la oficina y más home office por ser madre, entre otras aberraciones que hoy con la realidad de la pandemia ya están normalizadas. Desde lo personal, me pasó que a los 3 meses de estar al frente de una agencia con un cargo de liderazgo muy alto (cuántas personas manejabas, cuáles cuentas, esto habla de tu trayectoria), quedé embarazada de mi segundo hije y lo viví con mucha culpa. Hoy ya no me pasa”.

¿Cuál es tu crítica a los publicistas del pasado que formaron estereotipos machistas?

“Honestamente no tengo una crítica, sino un gracias por los servicios prestados. Somos muchas las mujeres y varones líderes con perspectiva de género y de triple impacto que estamos construyendo una nueva industria. Con negocios exitosos, sostenibles, más responsables y colaborativos. Ya no aceptamos el techo de cristal, la opresión de poder, el abuso y la violencia simbólica, verbal y de todo tipo dentro y fuera de las agencia. Les publisaurios que intentan enmascarar una deconstrucción que no es genuina, se están extinguiendo”.