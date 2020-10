Habló la mamá de la nena asesinada en Tucumán: “No le hacía mal a nadie”

Una nena fue hallada semienterrada en un descampado en Tucumán, luego de ser buscada desde el sábado cuando se la vio por última vez. A raíz de la triste noticia, habló la mamá de Abigail Riguel, de 9 años, con el canal C5N.

La menor habría sido violada y asesinada por un hombre que ya estaría identificado y que se encuentra prófugo. Su familia pide ayuda para dar con su paradero y que se haga justicia.

“Queremos justicia. Esto no se puede quedar así. No entiendo porqué alguien se pueden ensañar con una niña. Mi hija no le hacía mal a nadie”, dijo Sofía, la madre.

“La empezamos a buscar y no la encontrábamos hasta que la hallaron muerta a mi niña. Era solo una niña”, contó Sofía.

“Mi nena no se merecía esto, no le hacía nada a nadie. Pido justicia, que esto no sea un caso más”, cerró.

“El cuerpo estaba semienterrado, presentaría un golpe en la cabeza, producido con algún objeto contundente, y posibles indicios de asfixia y de abuso sexual, de acuerdo a la inspección realizada en el lugar por el Cuerpo Médico Forense”, detalló el Ministerio Público Fiscal, a través de un comunicado.

Las fuentes judiciales señalaron que el cuerpo de la niña fue encontrado en un descampado de la avenida Francisco de Aguirre y América, en el barrio Villa Muñecas.

El fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la Unidad Fiscal en Homicidios 1, dispuso que intervenga el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para determinar qué sucedió con Abigail.

