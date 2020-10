Ofelia Fernández fue elegida por la revista Time como una de los “10 líderes de la próxima generación”

La revista estadounidense Time eligió a Ofelia Fernández como una de los “10 líderes de la próxima generación”.

En la publicación se sostiene que la razón por la cual la eligieron es por su lucha feminista. “La legisladora más joven de América latina está peleando para expandir los derechos de aborto”, señala el texto.

"The future is built on the decisions made today."

