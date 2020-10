El Gobierno porteño intentará aprobar un mega proyecto inmobiliario en Costa Salguero

View this post on Instagram

NO A LA VENTA DE COSTA SALGUERO Por cuestiones como esta presentamos el Proyecto para un Fondo Verde en la Ciudad, para frenar la privatizacio?n de nuestro derecho a una vida mejor. El pasado diciembre Larreta y los suyos pusieron en venta 180 terrenos de las zonas mas caras de la Ciudad, entre las cuales se encuentra Punta Carrasco y Costa Salguero. Hoy estas tierras no solo ya se vendieron, sino que quieren construir un conglomerado de diez edificios con alturas de hasta 29 metros frente al ri?o, adema?s de cambiar la zonificacio?n, la norma urbani?stica y los permisos de construccio?n. ¿Quie?nes habitara?n estas viviendas en los territorios mas ricos de la Ciudad????? Queremos espacios verdes, queremos que dejen de negociar con nuestra salud y nuestros derechos. Frenemos esta locura. #FondoVerdeParaCABA @jovenesporelclimarg @greenpeacearg