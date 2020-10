Facebook y Twitter censuraron un mensaje de Trump por considerarlo engañoso

Facebook y Twitter censuraron un mensaje de Donald Trump por considerarlo “difusión de información engañosa y posiblemente dañina”.

Lo cierto es que Twitter ocultó el mensaje con el cartel de advertencia de que viola las reglas de esa red social, mientras que Facebook directamente eliminó por completo el escrito de Trump.

“¡La temporada de la gripe se acerca! Mucha gente todos los años, algunas veces más de 100.000, y pese a la vacuna, muere de la gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro País? No, hemos aprendido a vivir con ella, justo como estamos aprendiendo a vivir con la COVID, en la mayoría de poblaciones mucho menos letal”, escribió Trump.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020