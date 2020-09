“Se nos vino el fuego encima de las casas”, el testimonio de algunos vecinos de Córdoba

En las últimas horas se hizo viral la foto del actor Damián De Santo combatiendo el fuego en Villa Giardino, Córdoba, y es que los incendios forestales azotan a la zona. Ahora, los vecinos hablaron con la prensa y dijeron lo que ocurre con la quema que ya dejó grandes pérdidas de tierra y hogares.

“Ayer fue muy bravo, gracias a los vecinos que actuamos rápido fuimos apagando el fuego, pero viene muy rápido porque el viento está muy fuerte. Se levantaron llamas de dos o tres metros”, dijo a Télam Fabián Fink, dueño de las cabañas Casaserena.

“Yo pude mojar todo un cerco para que el fuego no avance pero me ha quemado algunas cosas”, agregó Fink y explicó que hoy “estamos cubriendo las cenizas para que no se vuelvan a encender”.

“Es una época de sequía, debería haber previsiones de que puede pasar. Hasta el momento no se sabe la causa de los incendios pero aparentemente fue un corte de un cable”, aseguró el vecino.

“Entre los vecinos controlamos la parte que se estaba viniendo hacia las casas. Los bomberos delinearon la manera y los vecinos fuimos armando un frente para ir apagando el fuego con mangueras, bidones o baldes, y también usamos machetes para cortar las ramas y evitar que se prendan”, aseguró Ramiro Vinigra, otro dueño de un complejo turístico.

“Esta es la época seca, ahora en septiembre deberían empezar las lluvias. Este año es de extrema sequía, porque el año pasado no cayó mucha agua y no se acumuló”, explicó Vinigra.

El actor Damian de Santo, vecino de la zona, dijo “al fuego lo teníamos encima, se nos vino el fuego encima de las casas”.

“Estamos muy atentos a cualquier pequeño incendio que se vea. El ataque es rápido pero a veces crece demasiado”, aseguró el actor y destacó la unidad de los vecinos para combatir el fuego.

