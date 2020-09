La mamá de Facundo Astudillo reconoció la mochila de su hijo

Una camiseta de Boca, un pantalón, un cepillo de dientes, ropa interior, dos teléfonos celulares y el carnet de conducir, eran los objetos que llevaba Facundo Astudillo Castro en su mochila para viajar desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca, donde esperaba recuperar a su exnovia.

Ahora, y luego de que se los mostraran, la mamá Cristina reconoció la mochila en la sede de Gendarmería, en Bahía Blanca. La misma fue encontrada el sábado pasado en la zona donde fue hallado el cuerpo de Facundo, en cercanías a General Daniel Cerri.

Sin embargo, Castro notó ciertas ausencias entre las pertenencias de su hijo. “Faltan cosas”, dijo. Su abogado, Leandro Aparicio, adelantó que esperarán las pericias sobre la ropa que estaba en el interior de la mochila. “Hay algunas que tienen agujeros raros, pero no podemos aventurar ninguna hipótesis”, opinó.

El abogado señaló que los gendarmes “abrieron todo adentro de un camión aislado, con una testigo adentro y otro testigo en la sala donde estábamos nosotros, que lo vimos por un televisor y a través de una cámara que filmaba”.

“Lo que se hizo fue mostrarse, no tocarse mucho”, dijo Aparicio. En ese sentido, dijo sobre los celulares que exhibieron: “Un teléfono no tenía chip y que el otro no se podía abrir”.

El abogado consideró que la mochila fue colocada en el lugar donde fueron hallado el cuerpo “hace un mes, y cuando pusieron el cuerpo, pusieron la mochila”.

Fuente: Todo Noticias

