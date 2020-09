Tres mujeres golpearon a una chica trans: “Te vamos a matar a palos”

Tres mujeres golpearon a una chica por ser trans, en el medio de la calle y la insultaron. “Te vamos a matar a palos, pu.. de mier..”, le dijeron a Catherine. El episodio que ocurrió en San Pedro quedó registrado.

Kathy Martínez, de 25 años, terminó completamente desfigurada por las patadas y trompadas recibidas en el rostro, la cabeza y el resto del cuerpo.

Según consignó el sitio ADNDigital, las agresoras comenzaron a golpearla cuando la joven quería irse del lugar, y empezaron a gritarle “te vamos a matar a palos puto de mierda”. El video fue grabado por un testigo que pasaba por el lugar.

Tras la golpiza, la hermana de Kathy publicó un mensaje a través de Facebook y dio más detalles de la situación que vivió, además del video y el adjunto de la denuncia.

“Hoy fue un día muy difícil, ella es mi hermana katy es trans es una persona súper buena que jamas le haria daño a alguien, me dolió muchísimo ver lo que te hicieron hermana, me da impotencia por que no es el lugar o en el estado que estabas, no justifica que te hagan eso por nada, no merecías que te peguen de esa manera, solo voy a decir que SORASHA CRESTA, NAHIARA ALBACETE Y BETAÑA MARTINEZ, son una mugre de persona, la denuncia ya esta hecha, espero que se haga justicia por KATY”, fue el mensaje que publicó en la red social.

Fuente: ADNDigital

