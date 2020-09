Expulsaron a Neymar en el clásico francés y él denunció insultos racistas

Durante el fin de semana se jugó el clásico francés entre el PSG y el Olympique de Marsella y el partido terminó con cinco expulsados, entre ellos Neymar. Luego del encuentro, el brasileño denunció en Twitter insultos racistas hacia él por parte del español Álvaro González.

“Me dijo ‘mono hijo de…’”, escribió en las redes sociales. A lo que eldefensor español negó haber insultado al futbolista brasileño durante el clásico francés. “Hay que saber perder”, le retrucó.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

“De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a este pendejo”, escribió Ney, en su cuenta de Twitter. Y agregó: “El VAR (él vio la roja después de que el árbitro revisara la jugada) capta mi ‘agresión’. Eso es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome ‘mono hijo de p…’ eso quiero ver”.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

“Neymar me dijo que fue por un insulto racista. No escuché nada en el campo, pero el racismo en nuestra vida, en todos los ámbitos, el deporte, no debe existir”, señaló Thomas Tuchel, entrenador del conjunto parisino durante la conferencia de prensa.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM? Gracias familia?????? pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

“No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos hoy. Allez l’OM Gracias familia”, señaló González.

