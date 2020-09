El ministerio de Transporte confirmó que suspenderá la tarjeta SUBE para los trabajadores no esenciales

El ministerio de Transporte confirmó este miércoles el protocolo para la suspensión por siete días de las tarjetas SUBE de los trabajadores no esenciales, en el marco de la pandemia por coronavirus.

A través de la Resolución 197/2020, aquellos pasajeros del Área Metropolitana (AMBA) que no se inscriban dentro de la nómina de trabajadores esenciales, no podrán operar con el plástico durante siete días. La medida no afectará al saldo de carga.

“Instruyase a Nación Servicios S.A. a implementar un sistema de monitoreo inteligente de circulación por zona geográfica de usuarios autorizados y no autorizados, teniendo como base la información remitida diariamente por la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, vinculada a los números de las tarjetas S.U.B.E. consignadas en los Certificados Únicos Habilitantes para la Circulación – Emergencia COVID 19 (CUHC)”, indica el texto oficial publicado en el Boletín Oficial.

La activación de la pesquisa se dará una vez que haya sido utilizada para realizar viajes en el transporte público durante al menos 2 días consecutivos, por lo que en tal caso, la tarjeta SUBE será suspendida por 7 días corridos, a contar a partir de la fecha de su último uso.

