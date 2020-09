Una nena de 10 años fue violada y embarazada por la expareja de su mamá

View this post on Instagram

El maltrato del fiscal Terán a @lulitru, periodista de @c5n, nos recordó la importancia de que se cumpla la Ley Micaela??. . Cuidar a las mujeres que sufren violencia de género es deber del Estado y quienes componen los distintos organismos tienen que estar a la altura. . Te contamos de qué se trata esta ley y por qué es importante que se cumpla y se extienda a otros organismos e instituciones. . Gracias @achu_diaz, voluntaria de la Fundación Micaela García "La Negra" y a @_micavillalba (abogada). . Por @temperlina – Edición: @gimenezleo_ – Coordinación: @federicojruiz