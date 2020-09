Confirmaron que los restos óseos encontrados en Villarino son de Facundo

La pericia genética realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los restos encontrados a metros de las vías del tren pertenecen a Facundo Astudillo Castro. Ahora se deberá establecer las posibles responsabilidades de la Policía Bonaerense en la desaparición de Facundo.

El Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, ya fue notificado oficialmente. Luego, se lo notificaron a Cristina Castro, madre de Facundo, según confirmó la Comisión Provincial por la Memoria.

“Con base en los distintos exámenes antropológico, odontológico, radiológico y genético, se determinó que todos los restos humanos hallados pertenecen a Facundo Astudillo Castro”, aseguró el comunicado del juzgado.

El cadáver fue trasladado a Buenos Aires un día después del hallazgo, el 16 de agosto. Nueve días más tarde se hizo la autopsia. Extrajeron material genético de los huesos y lo enviaron al laboratorio de Genética Forense que el EAAF tiene en Córdoba para compararlo con sangre y material de hisopados extraído de Cristina Castro, lo que permitió su identificación final.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre Facundo poco después de las 13 horas del 30 de abril pasado, en la última comunicación que se le conoce desde que salió de su casa.

Sin embargo, las antenas de celular de Ingeniero White detectaron luego dos conexiones de su teléfono: una a las 16.06 en el cruce de la ruta 3 y las vías en desuso y otra a las 20, la hora en que un amigo de Facundo recibió un mensaje de su usuario de Facebook que le avisaba que estaba con poca señal y casi nada de batería. Desde ese momento, no se tuvieron más noticias del joven.

VER MÁS: Confirmaron 259 nuevas muertes y 10.504 contagios en las últimas 24 horas