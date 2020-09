“No necesitamos aplausos, sí que la población colabore”, pidió el director de un hospital

“El Covid-19 es un patología muy severa. Estamos en contacto con ella, peleándola cotidianamente y nuestro mayor problema es que la mayoría de los trabajadores de la salud están agotados, con mucho trabajo”, declaró el director del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, Eduardo Pucci, en diálogo con Radio Provincia.

Agregó que los trabajadores de la salud “están agotados, con mucho trabajo” y le dijo a la población que en lo posible no hay que “salir a la calle y cuidarse”, ante el aumento de casos de coronavirus.

“El hecho de estar en contacto directo con el virus sumado al cansancio y la multiplicidad de trabajos, lleva a que pueda haber algún descuido o algún error” del personal de salud, dijo angustiado el profesional.

“Necesitamos que la gente se cuide para cuidarnos; no necesitamos aplausos; no somos héroes, somos trabajadores de la salud y para eso estamos, pero necesitamos que la población colabore no con aplausos sino no saliendo a la calle”, aseguró.

“Esto no es una primavera; hay que quedarse en casa para disminuir el riesgo de contagio”, explicó. “La gente está desgastada, devastada psíquicamente porque quieren ver una vacuna ya, pero la vacuna al menos hasta marzo no la vamos a tener y hay que seguir cuidándose”, reflexionó el profesional.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) reveló que 60 trabajadores de Salud de la provincia fallecieron como consecuencia de la Covid-19.

VER MÁS: El Gobierno extendió hasta el 31 de octubre la lista de precios máximos