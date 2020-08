“Estamos gastando recursos en un pendejo de mierda”, la frase que le dijo un policía a la madre de Facundo

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, reveló en una entrevista con “Mejor de noche”, canal Nueve, que uno de los oficiales que participaba de la búsqueda de su hijo le dijo una frase amenazante. “Estamos gastando recursos en un pendejo de mierda”, recordó.

Según contó la mujer, este agente, nombrado como “Pérez”, se apersonó en su lugar de trabajo para decirle tal violenta frase. “Tener que verles las caras todos los días y tener que cargarles combustible”, describió las situaciones que debió vivir.

“No les tengo miedo porque a mi más daño no me pueden hacer”, expresó. “Que me devuelvan mi hijo y que paguen”, agregó. Por último, se refirió a las versiones que circulan sobre una supuesta manipulación de sus abogados. “Duele mucho que me traten de estúpida”, concluyó Castro.

Este lunes, la madre mantuvo una conversación privada con el presidente Alberto Fernádnez, quien le transmitió confianza para llegar a un resultado en su búsqueda.

