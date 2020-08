El audio de un amigo de los rugbiers que complica a Máximo Thomsen

Un amigo del grupo de rugbiers que participó en la pelea a la salida de Le Brique, en Villa Gesell, y que derivó en la muerte de Fernando Báez Sosa, dijo que “Machu (por Máximo) le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”, según Clarín.

En un grupo de Whatsapp un joven dice que el rugbier más complicado le pegó patadas en la cabeza a Fernando Báez Sosa y lo mató, por lo que declara este jueves.

Este jueves y viernes, la fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial, vía videollamada, a quienes en el grupo de WhatsApp los peritos de la Policía Federal identificaron como “Juani Neme”, “Aldi Cairmer”, “Alejo Arce” y “Dory”, novia de Juan Pedro Guarino, uno de los imputados.

Según publica Clarín,”Juani Neme” habla del ataque de Máximo Thomsen a quien apodan “Machu”. “Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”.

Las testimoniales continuarán el lunes a partir de las 10 de la mañana. Entonces será el turno de “José Gordo” y “Santi M”, quienes surgieron de un chat con Blas Cinalli, otro imputado por el crimen de Fernando.

