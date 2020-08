La mamá de Facundo Astudillo Castro confirmó que los restos encontrados son de su hijo

Cristina Castro confirmó que los restos encontrados semienterrados en Villarino Viejo son de su hijo. “Facu no se suicidó, no se cayó de un puente. Fue la Policía Bonaerense”, denunció la mujer.

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, aseguró este miércoles que los peritos que analizan en cuerpo hallado en la localidad de Teniente Daniel Cerri, como parte de la búsqueda de su hijo, le dijeron que pertenece a un joven de “entre 22 y 24 años”, de “1,60 metros” de altura y que la causa probable de muerte fue “asfixia”.

“Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento”, dijo la mujer, en diálogo con Todo Noticias.

“Ayer fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa (…) a mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa”, manifestó la mujer.

“Me caí, me quebré, lloré mucho, pero desde el día uno teníamos que buscar la verdad y hoy sé que nunca me equivoqué”, agregó.

“Falta poquito, nos lo vamos a llevar a casa, va a estar donde tiene que estar y gracias a Dios van a caer todos. Vamos a pedir por cada lágrima derramada, las mías, de sus amigos, hermanos y de todos lo que lo quieren, un año más para esta gente, que estén presos de por vida. Primero para los que se lo llevaron y desaparecieron, después los que los encubrieron, los que mintieron y los que se callaron la boca, los quiero a todos presos”, concluyó.

VER MÁS: Casi 3 mil argentinos voluntarios toleraron la vacuna contra el coronavirus