Fabiola Yañez asumió como presidenta del Consejo Asesor del Programa “Primera Infancia”

La primera dama Fabiola Yañez asumió la presidenta del Consejo Asesor del Programa “Primera infancia y desarrollo sostenible, hacia una estrategia integral de cuidados”, del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo de este consejo multisectorial, integrado por representantes del Estado, la sociedad civil y académica, el sector privado, sindicatos y de las agencias de la ONU, es “generar iniciativas para garantizar los derechos de niñas y niños durante la primera infancia”, según se informó.

Su principal objetivo es convocar a los diferentes actores sociales para poder acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“No sólo me emociona que me convoquen, sino que me honran con la posibilidad de trabajar para atender las necesidades de las personas que más nos necesitan: los niños y las niñas de la Argentina”, dijo Fabiola, en un comunicado.

Entre los objetivos centrales del consejo se destaca “aportar propuestas, iniciativas y temáticas de debate para avanzar la agenda de garantía plena de los derechos de niñas y niños durante la primera infancia, y posicionarla en el centro de la agenda pública”.

Fuente: Télam

