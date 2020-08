Momi Giardina se recuperó del coronavirus: “Me tuvo que venir a buscar una ambulancia porque no podía caminar”

POR: Iván Mónaco

A un día de haberse recuperado del coronavirus, Momi Giardina habló con este medio y contó su traumática experiencia con la enfermedad. “Me tuvo que venir a buscar la ambulancia porque no me podía mover”, dijo la actriz.

Tras 10 días de estar aislada en la habitación de su hija Julieta para no tener contacto con el resto de la familia, Momi logró salir adelante y está nuevamente activa en las redes sociales con su humor que la caracteriza.

“A cualquiera le puede pasar, y es delicado. Yo no la pasé para nada bien. Hay que cuidarse, y tenerle respeto”, opinó sobre la posibilidad de contagiarse de COVID-19.

¿Cuáles fueron los primeros síntomas que te aparecieron en el cuerpo?

“Fueron dolor muscular muy fuerte en la espalda, me subió la fiebre y tuve vómitos. Además, no podía ni caminar del dolor corporal. De hecho, me tuvo que venir a buscar una ambulancia y llevarme a la clínica porque no me podía mover”.

¿Dónde creés que te contagiaste?

“La verdad que ni idea porque no salgo a ningún lado, salvo al canal. Pero bueno, uno puede salir a comprar o mi marido, pero jamás te podés dar cuenta dónde te contagiaste. Estuve 10 días con esto, los primeros dos la pasé muy mal, el tercero me sentí bien, y después mucho decaimiento. Hoy ya se me fueron los síntomas, salvo el dolor corporal”.

Momi festejó su recuperación en las Stories de Instagram

¿Te tuvieron que hacer un hisopado o análisis de sangre para confirmar que tenías coronavirus?

“Cuando empecé con los síntomas me llevaron a la Trinidad y me hicieron todo tipo de análisis. Los que no tenían que ver con el COVID-19 me dieron bien y por eso me aislé en casa en la habitación de mi hija Julieta. No salí de la habitación, salvo para ir el baño. No pude circular por la casa. A los tres días de hacerme el test, me avisaron que era positivo”.

¿Cuántos días tuviste que estar haciendo cuarentena?

“A los 10 días me dieron el alta (ayer), así que hubo que tener paciencia y pasarla lo más rápido posible. El decaimiento sigue por unos días más de todas maneras”.

¿Qué mensaje te gustaría dejar?

“Que la gente no subestime al virus, no nos creamos vivos diciendo ‘saqué un permiso trucho, o zafo del control policial’. Lo que más me shockeó fue entrar a la clínica y ver todas las personas internadas, y que los médicos son los más contagiados. Entonces si se enferman ellos, no tenemos quiénes nos cuiden. A cualquiera le puede pasar, y es delicado. Yo no la pasé para nada bien. Hay que cuidarse, y tenerle respeto”.

El ministerio de Salud confirmó 4.557 nuevos contagios por coronavirus y 111 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Con estos números, el total de infectados alcanzó los 299.126, mientras que 5.814 perdieron la vida.

Del total de esos casos, 1.157 (0,4%) son importados, 76.226 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 180.483 (60,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

VER MÁS: En Argentina, hubo 4557 nuevos contagios y 111 muertes en las últimas 24 horas