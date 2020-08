Un nene de 15 años escuchó gritos desde el local de su mamá y no dudó en ayudar a una señora para recuperar sus signos vitales. Lautaro Yedro, cadete del cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro, de La Plata, le realizó maniobras de RCP.

El chico le salvó la vida a una mujer al realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP), tras notar que la mujer se había descompensado en plena vía pública.

El menor se encontraba en el negocio de su mamá, en la avenida Mitre, en la ciudad de Hudson, Berazategui, cuando escuchó gritos y corrió hacia la mujer.

El cadete se acercó hasta la señora y comenzó a hacer las maniobras de reanimación hasta que llegaron unos efectivos policiales que continuaron con la técnica.

“Queríamos contarles algo que nos llena de orgullo como institución y nos demuestra que lo que hacemos realmente tiene sentido. En el día de la fecha, el cadete Lautaro Yedro le realizó RCP a una señora que perdió los signos vitales en la vía pública. Gracias a su rápido y valiente accionar, la señora fue trasladada por la ambulancia con vida. Felicitaciones, Lautaro, y gracias”, publicó el cuartel El Peligro en su cuenta oficial de Intagram.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, le agradeció a Lautaro por su accionar y sostuvo que “es un orgullo para la Provincia contar con bonaerenses como vos”.

“Muchos nervios, mucha adrenalina, pero en ningún momento tuve miedo”, explicó el adolescente al diario platense El Día. “No fue necesario hacerle respiración boca a boca porque por suerte el masaje cardíaco resultó y rápidamente le volvió el pulso”, explicó.

“Fue un momento en que la vi en el suelo y corrí a tomarle el pulso y vi que no tenía. Ahí mi tía Vanesa me dijo hacele RCP y no dudé. Le puse debajo de la cabeza una campera para que le entrara aire y empecé con la tarea de reanimación. Fue un momento de muchísimos nervios”, cerró.

