Un médico salió del banco para hablarle “a los de la fila” por el distanciamiento y le reclamaron el pago del gobierno al FMI

Un hombre que estaba en el Banco Provincia de la calle 7 y 47, en La Plata, salió para hablarle a la gente y pedirle distanciamiento y uno le terminó diciendo que el Gobierno le pague al FMI. El profesional dijo “ah, bueno” y se dio media vuelta y se fue. Mirá el video.

El señor se llama Enrique y es un profesional de la Salud que está en la primera línea contra el coronavirus y, al tener conocimiento de los estragos que produce la enfermedad, intentó alertar a los vecinos. Pero no pudo hacer nada. Todo siguió igual.

“La estupidez humana no tiene límites, queda demostrado”, “Convengamos que tener que hacer 40 hs de cola y putear no se superpone con tomar 2 mts de distancia entre uno y otro”, “Decile al gobierno que le pague al FMI”, “La gente no entiende y así nos va a ir”, entre otras.

En las últimas 24 horas, hubo 7147 nuevos contagios por coronavirus y 127 muertes en la Argentina. Además, se supo que casi el 70% de los fallecidos en la provincia de Buenos Aires tenían enfermedades preexistentes.

