Una mujer integrará un equipo de fútbol masculino en Holanda

Una jugadora holandesa integrará un equipo de fútbol y será una prueba piloto para fomentar el fútbol mixto. “Es fantástico poder seguir jugando en este equipo”, dijo Ellen Fokkema.

“He jugado con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder seguir con ellos en un equipo el próximo año”, agregó la chica de 19 años.

La Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) es la encargada de iniciar la prueba en colaboración con el club VV Foarut para permitir la participación de mujeres en equipos de fútbol masculino de aficionados y será la primera en integrar un selectivo de cuarta división.

“Desde el KNVB siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no debería ser posible? Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más. Le pregunté al club si algo era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB”, comentó Ellen.

“Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo al hecho de que pudiera quedarme con ellos. No me atrevo a decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este piloto, cerró.

“Todos los años hay una solicitud de una asociación para que una mujer juegue al fútbol en su primer equipo masculino”, dijo Art Langeler, el director de desarrollo de fútbol de la KNVB.

“En mi opinión, es especial que las niñas de todos los niveles puedan jugar fútbol mixto, pero tan pronto como los niños pasan de menores de 19 años a la categoría A de los hombres, tienen que jugar fútbol sin la mujer en su equipo”, afirmó.

