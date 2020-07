Alemania tuvo su mayor caída del PBI en los últimos 50 años por el coronavirus

View this post on Instagram

?? Crece la preocupación por el sistema sanitario. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof hizo referencia a los números de internados en terapia intensiva. Hoy mantuvo una reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Diego Santilli habló de una meseta estabilizada alta en la capital. Alberto Fernández presenta el proyecto de reforma judicial. #BrunchDeNoticias #PrincipalesTemas #UTI #Coronavirus #ReformaJudicial #QuedateEnCasaSiPodés Por @lojomatias