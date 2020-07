Le donaron una pileta de entrenamiento al nadador hipoacúsico que había construido una casera

Tras hacerse pública su historia, una fábrica de piscinas le regaló una pileta para que Sebastián se pueda entrenar de cara a las Sordolimpiadas de Brasil 2021.

Unos días atrás, él contó que sus padres le construyeron una pileta casera con chapas y plásticos para que pueda seguir entrenando, a pesar del confinamiento por el coronavirus.

“Hola Marta, estuve todo el día intentando contactarte. Mirá, mi novio tiene una fábrica de piletas y queremos regalarle una para que Seba pueda entrenar con sus compañeros pero te hablo yo porque él está llorando”, fue el llamado que recibió la mamá de Sebas.

“Yo digo que es un ángel”, dice el papá, Edmundo, emocionado por la actitud del dueño de una empresa que fabrica, vende e instala piletas de fibra de vidrio en General Rodríguez.

Al conocerse la historia, Sebas, quien vive en Florencio Varela, recibió una ola de llamados de distintas personas queriendo ayudarlo. Por ejemplo: un profesor de inglés donó litros y litros de cloro, una nutricionista dejó sus datos dispuesta a ayudar, una dependencia del gobierno bonaerense les avisó quiere organizar charlas por Zoom para que Sebastián cuente su historia con el fin de motivar a sus pares, un surfer le mandó un traje de neopreno y además los Oviedo, que le trajeron la pileta.

“La historia de Sebastián me llegó al corazón, me partió el corazón. La verdad que al ver la nota me llegó demasiado, por eso no lo dudé. Me largué a llorar y dije ‘a este pibe hay que ayudarlo’”, comenta, claro, entre lágrimas, el hombre, dueño de la empresa Placer urbano, y agrega: “Y es una pileta que no solo va a poder disfrutar él, sino que con la humildad que tiene decidió traer a sus compañeros”.

