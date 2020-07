Jujuy vuelve a la fase 1 de la cuarentena por un rebrote de contagios

Tras un rebrote de casos, Jujuy vuelve a la fase 1 de la cuarentena, según informó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, en diálogo con TN. El aislamiento estricto será por 14 días en toda la provincia.

El funcionario recordó que la medida estaba vigente en algunas localidades, y explicó que ahora toda la provincia volverá a la fase más restrictiva. Con esta modalidad, solo quedarán habilitadas las actividades consideradas esenciales.

“Hay que cortar la transmisión, si la gente no se mueve no circula el virus”, afirmó. Advirtió que si las personas se relajan y no cumplen con las medidas de prevención “aumenta la transmisión comunitaria”, dijo el ministro.

Esta noticia no es una novedad, ya que el gobernador Gerardo Morales había advertido en conferencia de prensa sobre la posibilidad de volver al aislamiento estricto en toda la provincia por el aumento de casos. Además calificó como “una cosa terrible” el brote de contagios en una minera.

