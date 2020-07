Una mujer declaró haber llevado a Facundo en su auto rumbo a Bahía Blanca

View this post on Instagram

?? El joven desapareció el 30 de abril y la familia sospecha de la policía bonaerense ya que fue detenido en un retén por están rompiendo la cuarentena. Ahora la Justicia aceptó a la familia y a la CPM como querellantes en la causa y piden que se aparte a la policía de la investigación. #BrunchDeNoticias #PrincipalesTemas #AMBA #CABA #ProvinciaDeBuenosAires #Larreta #Kicillof Por @lojomatias