Ramiro Marra, sobre la economía en la Argentina: “Va a haber nuevos cambios de paradigma”

Ramiro Marra es especialista en finanzas, creó el primer supermercado de Fondos Comunes de Inversión y la primera casa de cambio online en el país. Ésto lo llevó a ser destacado por la revista Forbes como una de las 30 promesas de 2017.

Marra es licenciado en Mercado de Capitales, en la Universidad del Salvador. Además, es CEO de Bull Market Brokers, uno de los principales brokers de Bolsa de la Argentina.

También creó el primer canal de Youtube de la Argentina, y el más visto, donde le habla a los jóvenes sobre finanzas. Y, como si fuese poco, es autor de Hablemos de guita, el libro de finanzas más vendido del año. Por todos estos atributos personales, hablamos con él sobre sus comienzos y cómo será la Argentina postpandemia.

¿Cómo empezaste a hacer videos para las redes sociales? ¿Y por qué?

La idea fue basada en tratar de entender cómo hacer para que el tema financiero llegue a más cantidad de personas, y al ver a los youtubers que seguían mis sobrinos pude entender cómo transmitir el mensaje. La gran pregunta que traté de resolver fue: ¿si hay gente que te enseña a hacer un huevo frito por video, cómo no va a haber alguien que te enseñe a cómo manejar la guita?

¿Te costó adaptar las finanzas y la economía, al mundo virtual?

No me costó porque entendí que las redes tenían que ser de manera transparente, que tenía que mostrarme como era yo, no querer mostrar un ejecutivo de traje y corbata, sino una persona con margen de error, no importa si me trabo al hacer un video, no soy un robot. Con la esencia de hablar en argentino y pensar que del otro lado está un amigo de toda la vida y no un cliente.

¿Qué es lo que esperás con tu presencia en medios y redes sociales?

Lo que más me interesa es poder hacer consciencia sobre el dinero, poder sacar el tabú de “queda mal hablar de plata”. Si el mensaje llega a más gente, el sistema se vuelve más eficiente para todos. También lo hago porque me divierte, que tampoco hay que sacarle valor, hacer algo que te gusta es fundamental para que salga bien, o para que te creas que sale bien.

¿Te gustaría ocupar un puesto político?

No me gusta el concepto de puesto política, me da a alguien que quiere colgarse del estado para tener un currito, la verdad es que a mi me va bien en el sector privado, pero eso no quita que tengo una preocupación por todo lo que hay que hacer por el país y las redes te acercan a un montón de gente que te das cuenta que necesita ser representada, todo puede ser en la vida de un youtuber. ¡Jaja!

¿Y cómo imaginás a la Argentina post pandemia, en cuanto a lo económico?

La economía argentina va a estar muy golpeada, seguramente tengamos momentos muy difíciles, por eso es importante que estemos todos consolidados como sociedad para poder sobrellevar el ciclo malo porque después siempre viene un ciclo positivo y ahí es cuando tenemos que hacer que perdure lo más posible.

Por otro lado, creo que va a haber nuevos cambios de paradigma, cuestiones que pensamos que iban a pasar dentro de una década, van a pasar de forma más repentina. Como por ejemplo: la educación a distancia, todo esto va a necesitar que las nuevas generaciones como los millenials/centenialls o el nombre que se les ocurra, salgamos a hacer la re-evolución de un mundo más eficiente.