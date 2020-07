El pedido de la víctima de Alexis Zárate de mejor trato para las mujeres que denuncian violaciones

Tras la condena por seis años y medios de prisión para el exfutbolista de Independiente Alexis Zárate, Giuliana Peralta, su víctima, pidió que mejore “el trato de la Justicia y de la sociedad” contra las víctimas de abusos sexuales.

“Soy Giuliana Peralta y atravesé un proceso judicial del cual quiero relatar lo que me dejó, para que los que no conozcan el proceso como yo en ese momento sepan de qué se trata y que de acá en más pueda mejorar el trato de la Justicia y de la sociedad en general respecto de las víctimas”, comenzó.

En una serie de audios difundidos a la prensa, Peralta, detalló que tuvo que visitar psicólogos y psiquiatras por anulaciones interpuestas por la defensa de Zárate, y que “después de ser violada” fue sometida a un hisopado vaginal y anal por parte de un médico hombre.

“Quiero que se entienda que las que pasamos por una violación no lo queremos contar. En mi caso particular se lo conté a mi mamá horas después del hecho porque me vio con la cara desfigurada del llanto y gracias a que me obligó a contarlo, pude hacerlo”, recordó.

También narró su sufrimiento cuando escuchaba en las noticias que quería “fama o plata”, mientras acusó al fiscal del caso de “no contemplar el protocolo” y haber obviado testimonios en el juicio, como el de un primo suyo que jugaba en Independiente, al igual que Zárate.

“Todo eso mientras Alexis Zarate, Martín Benitez (quien era su novio en ese momento) y Nicolás Pérez continuaron jugando en Independiente, metiendo goles como si nada hubiera pasado. ¿Saben cuánto me dolió?”, expresó.

Finalizado el proceso judicial, Giuliana, dijo: “A partir de hoy voy a intentar sacarme esta mochila tan pesada que cargué todos estos años para seguir con mi vida. Fueron años muy duros, puse mi cuerpo y mi alma. Muchas veces estuve a punto de caerme, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta el final”.

Zárate fue detenido el viernes pasado en su casa del partido bonaerense de Avellaneda y deberá cumplir en la cárcel la condena que le fue dictada en 2017 por abuso sexual con acceso carnal, luego de que la Suprema Corte de Justicia le rechazara un recurso extraordinario.

VER MÁS: La hija del exguitarrista de la “Bersuit” denunció a su padre por abuso sexual y psicológico