El mensaje de WhatsApp de un docente abusador: “Los padres confían en mí, ese es su problema”

La mujer que denunció al docente abusador contó la estrategia que utilizó para que lo arrestaran. Además, el hombre está sospechado de cometer violaciones a menores.

La mujer que denunció a Andrés C., el docente de una iglesia evangelista de Rosario, fue detenido e imputado por pornografía infantil. De acuerdo al material que procesa el Ministerio Público de la Acusación también se le podrían atribuir hechos de abuso sexual.

“Me contacta por mi trabajo, a mi número, para un encuentro. Pudimos hablar lo más bien. Después decide volver a llamarme y quedamos para un segundo encuentro. Ahí me cuenta que había sido violado a los ocho, que violó a su hermano. Que tenía una notebook, donde me mostró videos. Se retiró del lugar y yo decido no volver a verlo y no quise volver a tener contacto”, dijo la denunciante en diálogo con Telenoche, El Tres.

A raíz de la denuncia, el medio Rosario3 pudo acceder al chat que tuvo la mujer con el pedófilo. En la conversación, el abusador le dice que tiene imágenes de abusos sexuales de nenes desde tres años en adelante. “Hago con ellos lo que tengo ganas”, dice en otro. “Confían los padres en mí. Ese es un problema para ellos jaja”, indica uno de los chats.

“Me llamó un montón de veces y me mandó mensajes. En mayo de este año me dijo que quería ver el video de una pibita (sic) conmigo. Que le abra la puerta, que lo atienda. Le sigo la corriente, le pido el video (por Whatsapp). Me mandó fotos y videos de criaturas siendo abusadas. La pornografía infantil la tengo en el teléfono”, agregó.

“Me dice: ¿Qué estás esperando para estar con él? Cree que somos iguales, que soy pedófila como él”, añadió la denunciante. “Cuando hice la denuncia se demoraron un mes en detenerlo. Todo ese mes seguí la conversación. Me dijo cosas horribles de mi hijo. Para colmo vivía a dos cuadras de mi casa. Era terrorífico todo”, concluyó.

