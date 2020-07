Gloria Carrá habló sobre abuso que sufrió a los 18 años: “Esas cosas no se archivan, puede explotar en cualquier momento”

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Gloria Carrá contó que fue víctima de un abuso a los 18 años y que podría radicar la denuncia en algún momento. “No se archivó, puede explotar en cualquier momento”, dijo.

“Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”, amplió.

“Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”, repitió.

“Es un secreto mío que guardé durante bastante tiempo, pero después, en algún momento, lo conté. Creo que a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana y después, me parece, a Luciano (Cáceres, su ex pareja)”, reveló el año pasado en Podemos Hablar, en Telefe.

“Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen ‘pero por qué habla ahora’, que una habla cuando puede”, recordó.

“Porque no es que a vos te suceden las cosas y en el momento ya podés hablar. A lo mejor eso lo guardaste un montón de tiempo, lo lloraste en terapia, lo hablaste con una amiga, con tu hermana, con quien sea, pero no lo podés decir. Yo hoy lo puedo decir, cuando nos vamos todos de acá me preguntan quién es y lo digo”, analizó.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año