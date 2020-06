Nicole Neumann, otra vez contra la gente que come carne: “Sigan con el asadito nomás”

Tras conocerse la noticia de que en Pekín, China, circula un nuevo virus que podría ser más fuerte que el COVID-19, Nicole Neumann opinó en Twitter. “Sigan con el asadito nomás”, comentó.

“Advierten que el virus que circula en Pekín puede ser más agresivo que el de Wuhan”, reprodujo la modelo en redes sociales, ante la noticia de un nuevo peligro.

El nuevo virus llamado G4 EA H1N1 es reciente y puede transmitirse con facilidad, por lo que solicitan a China con urgencia un control sobre este tipo de virus para los trabajadores de la industria porcina.

El estudio, liderado por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China y publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas.

Por otro lado, criticó las decisiones del gobierno actual por el manejo de la crisis. “Puede haber criaturas de 4 años que a la noche, por ejemplo, deciden volver con su mamá. ¿Qué haces? Tenés al chico 24 horas sufriendo a los gritos que quiere volver con su madre”, comenzó diciendo Nicole, en Nosotros a la mañana, El Trece, quien consideró a los abogados como trabajadores esenciales en la pandemia.

Y enfatizó: “Hay habilitados penalistas y de juzgados de familias para casos extremos. Después hay cosas normales que hay que resolver en la diaria y no pueden ser que los abogados no trabajen”.

“Pueden presentar escritos en línea o por mail, no hace faltan que estén todos juntos en Tribunales, por ejemplo. No puede ser que hace seis meses estén parados. Me parece una locura, me parece bastante esenciales”, finalizó.

