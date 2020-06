Ola de calor en Siberia, el lugar habitable más frío del mundo

View this post on Instagram

?? En este contexto de incertidumbre, mucha gente tiende a creer que al final de la pandemia vamos a volver a la normalidad, pero los expertos no están muy de acuerdo y opinan que eso que conocíamos quedó en la historia y vamos a tener que readaptar esta “normalidad” a las nuevas condiciones que se plantean. ¿De qué se trata este nuevo futuro? ¿Qué podemos esperar y qué tenemos que hacer para evitar otra catástrofe mundial? Rubén Scuglia (@rubenscuglia), presidente de la Asociación Civil Educación Ambiental para el Futuro, nos cuenta qué avances se vienen en los próximos años y cómo la 4ta revolución industrial va a cambiar nuestra rutina. Host: @camivalero Edición: @diemeich #nuevanormalidad #cuartarevolucionindustrial