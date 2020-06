La ex pareja de Brian Sarmiento denunció al futbolista por abandonar a su hija: “No sabe si come o si está sana”

La expareja de Brian Sarmiento denunció al futbolista por no pagar la cuota alimentaria de una de sus tres hijas y la causa judicial tomó público conocimiento cuando se dio a conocer en los medios de comunicación.

“Brian hace un tiempo decidió abandonar a nuestra hija. No la ve, no la llama, no sabe si come o si está sana. Tampoco cumple con la parte económica”, sorprendió la mamá de Frida a través de un audio que publicó Crónica TV. “Judicialmente se hizo todo, pero él no responde y el club tampoco. Ya se presentaron dos oficios ordenando el embargo”, continuó el mensaje.

La chica habló luego de que el futbolista apareciera en el programa de Telefe, PH, hablando sobre su situación familiar. “Más allá de todos los desprecios y humillaciones que nos hizo, a Frida (la hija) siempre le hablé muy bien del padre para que sea una nena sana y tenga los mejores recuerdos. Pero él tiró todo a la basura y la negó en un programa de televisión”, argumentó.

La reacción de la ex pareja de Sarmiento se basó en una respuesta que dio el futbolista cuando Andy Kusnetzoff le consultó cuál era el abrazo que más extrañaba. “El de mis hijas que viven en España”, sentenció el futbolista, sin mencionar a la más chica que se encuentra en la Argentina. “Ella (Frida) estaba mirándolo al lado mío y él hizo de cuenta que no existía. No le puedo permitir más que siga lastimando a mi hija de esa manera. Él jamás se presentó a una audiencia. No mandó a un abogado ni pidió régimen de visita. Siempre la vio a su antojo y si te digo que la vio 10 veces es un montón. Tardó tres años en darle el apellido. Por eso dejen de venderlo como un buen tipo porque alguien que es así con su propio hijo, no puede ser buena persona con nadie”, concluyó Tessie.

VER MÁS: Un femicida estranguló a su pareja y a su hija de 4 años mientras dormían