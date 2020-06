Narella Gómez, la primera chica trans en ingresar a la carrera de policía

Tras algunos rechazos, Narella Gómez logró que la dejarán ingresar al Instituto de Seguridad Pública Provincial de Santa Fe: “No me doy cuenta de la magnitud que tiene esto”, reconoció, quien se convirtió en la primera chica trans en poder estudiar allí.

“El trabajo comenzó desde el momento en que se presenta Narella. Comenzamos con las tratativas viendo qué era lo que sucedía: estuvieron tratando de ingresar entre dos y cuatro años. Se veían coartadas en las mismas instancias y se veían resultados contradictorios. Acudió con nosotros para saber cómo podíamos colaborar desde la asesoría legal”, reconoció su abogada, Antonella Dorato Gassman.

Sobre los múltiples rechazos, argumentó: “Uno de los principales exámenes era el psicológico, donde se inspeccionan determinados criterios. El problema sucedía con el psicológico: un año arrojaba un resultado y al siguiente, otro diferente. Pero en este caso, el problema fue en la junta médica. Le decían que tenía pie plano y no tenía. Cuando habilitaron que pueda presentar nuevos certificados, se constató que no se presentaban estas falencias y se permitió el ingreso”.

“Muy feliz. Costó mucho. Fue muy difícil. El resultado fue positivo para mí. No me doy cuenta de la magnitud que tiene esto. No tengo conciencia hasta ahora de lo que está pasando”, comentó Narella, y agregó: “Siempre fue mi idea. Lo quise hacer y lo hice. Lo hice y acá estoy”.

“Es mi segundo año que intento y la verdad que sí. Dije ‘dejo todo’ pero al otro día me levantaba con las mismas ganas: presentaba todo nuevamente y volvía a viajar. Costó, pero el resultado fue bueno”, recordó.

“Yo tenía que haber ingresado el 25 de marzo. Aspiro a no sé ser un ejemplo, pero a ayudar a chicos y chicas trans y parte del colectivo a ingresar no solamente a la policía: otras quieren ser bomberos. Me gustaría ayudar”, cerró.

