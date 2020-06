Detuvieron a un chico de 24 años por querer derribar el portón de entrada de la Embajada de China

Detuvieron ayer a la noche a un chico de 24 años por querer tirar abajo el portón de la Embajada de China, en el barrio de Saavedra. Según las pericias, el choque fue intencional y el caso quedó asignado al Juzgado Federal Número 9 y la Secretaría 18.

Cerca de las 21, efectivos de la Comisaría Vecinal 12 llegaron al edificio de Crisólogo Larralde al 5300 alertados por un choque protagonizado por un hombre a bordo de un auto Toyota Corolla, que se incrustó en el portón de la Embajada. El embajador de China en la Argentina no se encontraba en la residencia en el momento del choque.

Al constatar que no había sido un error, se pidió a la Brigada de explosivos que confirmaran que el auto no tenía elementos peligrosos en su interior. También, se dio aviso al personal psiquiátrico del SAME.

Difunden en redes un video del posible joven antes de atacar la embajada de China en Buenos Aires: “Sé la verdad del COVID, que la CIA está detrás y necesito la ayuda de la embajada china”.

