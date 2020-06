Un robot explorador de la NASA transmitirá por primera vez los sonidos de Marte

El Mars Rover Perseverance de la NASA viajará el 20 de julio en busca de restos biológicos en el planeta rojo y contará con un micrófono para escuchar los sonido ambiente por primera vez. Además, se tomarán muestras de esa superficie para que sean analizadas en la Tierra.

“Es increíble. Es un gran momento para estar en la NASA y para ver todos estos logros que se están consiguiendo. La NASA tiene la capacidad de conseguir logros increíbles incluso en los tiempos más difíciles”, aseguró el administrador de la agencia aeroespacial estadounidense, Jim Bridenstine, en una teleconferencia.

Pese a la pandemia del coronavirus, la misión se debe hacer si o sí debido a que no hay muchas oportunidades de tener a la Tierra y Marte alineadas. De lo contrario, habría que esperar 26 meses para que este fenómeno vuelva a ocurrir y eso haría que se gasten 500 millones de dólares extras por esperar una nueva oportunidad.

I’m honored to be the first leg of Mars Sample Return. The rocks I collect and cache for future return to Earth may answer the big astrobiology question: Was there life on Mars? https://t.co/ZqAYJAkdPX

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 29, 2020