Nazarena Vélez denunció que una ex pareja la violó con un arma en la cabeza: “Creía que me moría”

Nazarena Vélez contó en un video que publicó en su canal de YouTube cómo un exnovio la violó con un arma en la cabeza. “Cada vez que me quería separar él se ponía violento”, dijo la actriz y agregó que dicha persona la amenazó con que se llevaría a su hija Barbie, que en ese entonces era chiquita. “Yo tenía miedo”.

“En líneas generales se meten con mujeres, o con chicas trans, criaturas, o personas indefensas, que se sienten menos en algún momento o parte de tu cabeza”, analizó.

“No sé por qué me banqué a este tipo tanto tiempo. Sí, tenía miedo, tenía una relación enferma porque a mí también me costaba cortarla porque pedía disculpas, iba a la Catedral y se daba la cabeza contra las rejas diciendo que nunca más me iba a levantar la mano”, agregó la actriz.

“No recuerdo por qué, porque siempre había un motivo, no solo que me cagaba a trompadas, para detenerme me empujaba y me quebraba un brazo”, dijo sobre las veces que se quería alejar de su novio.

“Estábamos solos en la casa de los padres en la escalera y sacó un arma, me puso un arma en la cabeza y me dijo que no lo iba a dejar y me obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza”, relató y brindó detalles escalofriantes: “Me hacía que le toque el pene, me decía ‘¿ves como estoy?’ el típico ‘ves como me ponés’. La situación le daba morbo, le calentaba y le hacía parar el pito. Fueron los peores diez minutos, creía que me moría, pensaba ‘a este imbécil se le va a escapar un tiro y me muero’. Y pensaba en Barbie”.

“No sé por qué enfermo le quitás la gravedad, porque justificás que estaba enfermo. La persona que abusa de una persona cagada de miedo con un revolver y metiéndome el pito, tranquilamente puede matarte, si es capaz de violarte con un revolver en la cabeza, ¿por qué no? Es violador, no asesino, para mí es lo mismo. Deben estar a un paso el uno del otro”, aseguró.

“Fue cruel y extremo, pero muchas veces existe violación dentro del matrimonio, no sos propiedad de nadie. Nadie tiene derecho sobre tu cuerpo más que vos, no permitas que te toquen si no querés, que te chapen si no querés. Y no dejes que digan ‘dale, si viniste acá es porque queres garch…‘. Nadie tiene derecho sobre tu cuerpo, después te quedan traumas horribles y no tenes por qué ceder”, aclaró.

“Si te pasa algo parecido a lo que me pasó, contalo, hace terapia, a mí me juzgan por ser la pibita de la tele que parecía que se quería colgar de la fama del otro, porque en ese momento él era más conocido que yo. No permitas que te digan que lo hacés por plata, fama, o porque estás loca. No nos pasa solo a las mujeres o a las chicas trans, a las criaturas, mucho, pensemos quienes rodean a mis hijos, sobrinos, las relaciones más dolorosas, violaciones mas aberrantes suceden dentro de nuestro círculo. Tené cuidado y pedí ayuda. Es vergonzoso, pero el que tiene que tener vergüenza es el otro, no vos”, recordó.

“Cuidate, querete. No sos un hecho puntual, todos pasamos por situaciones de mierda. Hablalo, hablá con los más chicos, eduquemos. Hay que desmitificar que si es tu pareja tiene derecho”, dijo.

“Igual, estoy muy bien, pero lo tenía que contar. Sepan que siempre se puede salir y lo cuento para ver si a una persona la puedo ayudar”, concluyó Nazarena Vélez.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año

