Fernando Burlando habló sobre lo que vive Juan darthés en Brasil: “Es muy lamentable”

Tras la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés en Nicaragua, el actor se refugió en Brasil, donde no hay tratado de extradición para sus ciudadanos. “Es muy lamentable y angustiante”, dijo su abogado Fernando Burlando, sobre lo que vive su defendido en el exilio.

En una entrevista con Los ángeles de la mañana, Burlando dio detalles del presente del actor: “Está bien, como la persona que tiene que tener un exilio. En esto la literatura universal se ha expresado en infinidad de oportunidades, dándonos a conocer lo que uno puede sentir cuando se lo destierra”.

“Es muy lamentable, es muy angustiante. Y fundamentalmente es angustiante que en un lugar como Nicaragua no se pueda avanzar con la Justicia. Las pocas veces que fui vi a profesionales de medicina cuando se manifestaban, cómo directamente los metían en una patrulla y los apaleaban”, aseguró el letrado.

“No solamente estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras, estoy convencido de que en Nicaragua no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Darthés no le dieron esa oportunidad”, agregó.