La Justicia dictó una perimetral para el exmarido de Miss Bolivia por violencia de género

Después de que Miss Bolivia haya denunciado a su exmarido, el investigador del Conicet Emmanuel Taub, por violencia de género, la Justicia dictó una perimetral a su expareja para que no pueda acceder a un lugar donde esté María Paz Ferreyra (nombre que figura en su documento).

El escrito firmado por la jueza nacional Vilma Nora Dias, del Juzgado Civil 77, prohíbe “que Emmanuel Taub acceda al domicilio de la denunciante y/o cualquier otro lugar donde María Paz Ferreyra (el nombre real de la artista) se encuentre, aún ocasionalmente en un radio de 500 metros“.

“El denunciado deberá cesar en los actos de perturbación e intimidación hacia la denunciante, todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de dar intervención a la Justicia Penal por el delito de desobediencia”, agregaron.

Cristina Montserrat Hendrickse, abogada de la cantante, indicó en declaraciones a Télam: “Las publicaciones que ella haya hecho en redes no es el foco, el foco es la violencia en el contexto de pandemia. Ella sufrió lesiones leves, pero no fue al hospital por miedo a contagiarse“.

Él no habló ante los medios ni en las redes sociales, y solo escribió un comunicado general aclarando su separación de Miss Bolivia. “Como respuesta a las preguntas y consultas que he recibido en los últimos días en relación a mi matrimonio con Paz Ferreyra (Miss Bolivia), quiero compartir con ustedes la noticia de nuestra separación. Este proceso doloroso para ambas partes comenzó en febrero de este año y llevó, entre diferentes idas y vueltas, a que desde el 30 de abril ya no convivamos más juntos”, señaló.

“Hemos vivido desde que nos conocimos una hermosa historia de amor llena de nuevas experiencias y desafíos que nos han servido para crecer como personas. Es por ello que siempre estaré agradecido por este amor. Sin embargo, las dinámicas propias de la convivencia y de nuestras formas de vida han ido desgastando lentamente el vínculo hasta darnos cuenta que lo más importante para nuestras subjetividades era continuar la vida por separado, pensando siempre que debemos ser felices. Les agradezco por el respeto, el apoyo y el amor en esta situación que estamos atravesando”, cerró.

