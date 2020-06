Avanza el impuesto a las grandes fortunas en el Reino Unido

A raíz del impacto del coronavirus en el Reino Unido, avanza la implementación del nuevo impuesto a las grandes fortunas en el Reino Unido bajo la gestión de Boris Johnson.

Luego de contabilizar pérdidas de hasta 54,000 millones de libras (USD 68,000 millones), el primer ministro Boris Johnson evalúa la creación de una nueva legislación para lograr atenuar el impacto recesivo sobre la economía local.

“El dinero sigue lloviendo en la cima”, advirtió Rowland Atkinson, profesor de la Universidad de Sheffield, en el norte de Inglaterra, y autor del libro “Alpha City: How London Was Captured by the Super-Rich”. La idea ya cuenta con una aprobación de la población británica del 61%.

Además, algunos multimillonarios fueron acusados de querer aprovecharse de las ayudas públicas, recurriendo a préstamos o sistemas de desempleo parcial, para redondear sus negocios.

Por ejemplo, la compañía Greenpeace elevó un pedido de informe sobre Richard Branson, fundador de Virgin, por no haber pagado impuestos en el Reino Unido durante 14 años y encima exigir un salvataje estatal para su aerolínea Virgin Atlantic.

“En el contexto actual, no veo apoyo político para más recortes” públicos, afirma Arun Advani, profesor de la Universidad de Warwick, en el centro de Inglaterra.

“El gobierno ha demostrado que puede hacer algo radical ahora, como financiar el desempleo parcial o apoyar a los trabajadores autónomos. Soy optimista en que va a hacer nuevas propuestas para aumentar los impuestos” a los más ricos, agregó.

VER MÁS: El Gobierno prorrogó la doble indemnización hasta fin de año