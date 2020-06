Putin declaró el estado de emergencia por un derrame de diésel en el Ártico

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves el estado de emergencia por el vertido de 21 mil toneladas de petróleo diésel en un río de la ciudad siberiana de Norilsk, en el Círculo Polar Ártico. Según las primeras pericias, los daños ecológicos tardarán por lo menos una década en subsanarse.

El derrame se produjo el pasado viernes a causa de un accidente en la central termoeléctrica en la ciudad Norilsk y podría ser el mayor vertido registrado en la historia en la zona del Ártico ruso, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

La viceministra de Recursos Naturales y Ecología de Rusia, Elena Panova, reconoció en una rueda de prensa que la recuperación del medioambiente en la zona podría tomar “al menos 10 años”.

“La situación es muy difícil, porque se trata del Ártico. Es necesario recogerlo (el diesel derramado), pero no hay dónde, no hay caminos. No se puede quemar, porque se generarían sustancias peligrosas para la vida”, confesó.

Al respecto, Putin criticó a las autoridades locales de la región de Krasnoyarsk por dar una respuesta “tardía” al derrame e insistió en que esto provocó la indignación de las autoridades a nivel federal, que se enteraron del suceso a través de las redes sociales.

“¿Por qué las autoridades se enteraron de esto dos días tarde? ¿Vamos a empezar a enterarnos de las emergencias a través de las redes sociales? ¿Tenemos un problema o algo?”, manifestó Putin.

Un destacamento de 70 rescatistas de diversas regiones rusas fue enviado al lugar, además de equipamiento especial de la petrolera rusa Gazprom Neft que incluyen bombas y máquinas para recoger el petróleo, excavadoras y barreras de contención flotantes.

VER MÁS: Se extendió la cuarentena en la Argentina: qué actividades sí, y cuáles no se podrán hacer