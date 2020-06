Dos pacientes con coronavirus recibieron plasma de infectados recuperados y superaron la enfermedad

José Iturbe, de 43 años, y Carlos Arapa, de 40, son trabajadores de la construcción que viven en Grand Bourg. Pero unas semanas atrás ambos estuvieron internados en terapia intensiva en el Hospital de Trauma Abete de Malvinas Argentinas, tras confirmarse que estaban infectados con coronavirus.

“Entré al hospital con 40 grados de fiebre y dificultad para respirar, me hicieron los estudios y dio positivo”, cuenta Iturbe. Y continuó: “Estaba cada vez peor, entré a terapia intensiva y me pusieron oxígeno pero no mejoraba”.

Fue en ese momento en que los médicos le preguntaron si estaba dispuesto a someterse al tratamiento de plasma de convaleciente y José no dudó: “Al otro día me sacaron la cánula y la mascarilla de oxígeno”.