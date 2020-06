Murió una chica de 14 años y es la víctima más joven del país

View this post on Instagram

En esta pandemia, muchas teorías conspirativas surgieron alrededor de la crisis mundial pero la más insólita es la que culpa a las antenas 5G de propagar el virus. ¿Qué hay detrás de esta incomprobable idea? ¿La guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene que ver? ¿Por qué ciudadanos europeos destrozaron y quemaron torres? Con @carohcufre / @minutotecno ¿Escuchaste otra teoría que te interese que investiguemos? Dejanos tu comentario ?? ? Host: @camivalero ?? Realización: @diemeich