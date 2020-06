El mensaje de Michael Jordan, tras el asesinato de George Floyd: “No le des la espalda al racismo”

Michael Jordan publicó un video en su cuenta de Instagram en contra del racismo, a partir del asesinato de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis, Estados Unidos.

“Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay un problema en Estados Unidos, no le des la espalda al racismo, no aceptes que nos quiten vidas inocentes, no pongas más excusas, no creas que esto no te afecta, no vuelvas a sentarte y te quedes callado, no creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio“, se puede leer en el video elaborado por Nike.

“Estoy profundamente triste; estoy realmente adolorido y enojado. Veo y siento el dolor de todos, su indignación y su frustración. Yo estoy con esos que están señalando el racismo arraigado y la violencia hacia la gente de color en nuestro país. Hemos tenido suficiente“, expresó, en un mensaje que publicó en las últimas horas para la familia de Floyd.

Y agregó: “No tengo las respuestas, pero nuestras voces colectivas muestran fuerza e incapacidad de ser divididas por otros. Debemos de escucharnos uno al otro, mostrar compasión y empatía y nunca darle la espalda a la brutalidad sin sentido”.