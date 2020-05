Susana Giménez criticó la cuarentena, desde su mansión en Uruguay: “La gente no puede estar encerrada 80 días”

Tras su polémico viaje a Uruguay, Susana Giménez habló con el periodista Luis Novaresio, en Animales Sueltos, y criticó la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. “La gente no puede estar encerrada 80 días“, dijo.

“Salí porque pedí permiso para hacer la residencia y como tengo propiedades acá me lo dieron. Tenía que venir porque hace 3 meses que estoy encerrada. Venía de Estados Unidos y tuve la suerte de llegar a la Argentina. Ahora me vine a Uruguay porque tengo muchos animales, gente que trabaja para mi y tengo que pagar sueldos, Además, ya había hecho una ‘sesentena’ y me parece que está bien”, aclaró, sobre sus continuos viajes.

La diva de los teléfonos dijo que cree que su programa habitual no regresará a la televisión. “Si sigue la cuarentena en la Argentina me quedaré acá, porque estoy feliz y porque el programa no creo que lo hagamos. Yo soy ciudadana argentina y puedo volver”, aclaró.

“La gente no puede estar encerrada 80 días, me parece una cosa ridícula. Además, ha subido por las villas el problema del virus, porque si no estábamos muy bien. Para mi era exagerado, pero ahora con las villas no, porque nosotros tenemos todo para cuidarnos,agua, alcohol y lavandina, pero ellos no pueden hacer lo mismo. Primero porque están hacinados, pero también tienen que salir porque tienen que comer”, opinó.

Sobre la personalidad del presidente Alberto Fernández, acotó: “Alberto me gustó por como era en el trato. Era afable y paternal, nada gritón. Me parece que actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora me parece que esta pasado, debe estar muy presionado, supongo que por La Cámpora. Ojalá me equivoque y que tenga carácter de hacer lo que quiere hacer y no lo que le dicen. Me gustaría que Alberto pusiera carácter para hacer lo que él piensa. Estoy segura que él no es populista en el fondo de su corazón”.

“Me parece que quieren actuar bien para que la gente no se enferme, pero por el otro lado los chorros están afuera y nosotros estamos encerrados. Eso lo pudrió todo. Acabo de ver que Estados Unidos USA tiene 40 millones de personas sin trabajo, es una locura. Imaginate cómo vamos a estar nosotros. Cuando éramos chicos, la Argentina era un país maravilloso. Nuestros abuelos habían venido de otros países y eran trabajadores. A nadie se le ocurría pedir y el Gobierno no te daba nada y hacia muy bien. Vivían en departamentos con agua y esas cosas, y existía la cultura del trabajo”, recordó.

Desde su mansión en Uruguay, la diva, dijo: “El populismo es muy peligroso, el otro día cuando vi una fila para comprar huevos y que una señora había llegado a las 4 de la mañana, yo vi a Venezuela. De eso tengo miedo, de que nos quieran convertir en eso”.

