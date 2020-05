La Ciudad confirmó que espera el pico de contagios para la primera quincena de junio

View this post on Instagram

?? El Gobierno de la Provincia decidió aislar Villa Azul, un barrio vulnerable ubicado entre Quilmes y Avellaneda, donde los contagios de coronavirus se han disparado. Se creó un Comité de crisis para evaluar la situación en otros 1800 barrios de similares características a los que se denomina como "bomba epidemiológica" a raíz del alto índice de posibilidad de contagio masivo. #BrunchDeNoticias #PrincipalesTemas #Cuarentena #ASPO #AlbertoFerna?ndez #Kicillof #SegrgioBerni #PatriciaBullrich #DeudaSocial #EconomíaArgentina #Dólar Por @lojomatias